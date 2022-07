POL-PIBIN: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Bingen, Rochusstraße (ots) - 20.07.2022, 16:00 Uhr bis 25.07.2022, 21:56 Uhr Am 20.07.2022 stellte eine 39 jährige ihr Fahrzeug, Daimler Benz Vaneo mit MZ-Kennzeichen, auf einem frei zugänglichen privaten Grundstück in der Rochusstraße ab. Als am 25.07.2022 den Motor startete, fiel ihr die extreme Lautstärke auf. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Katalysator des Fahrzeuges entwendet worden war. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0. Rückfragen bitte an: ...

