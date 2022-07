Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: gefährliche Körperverletzung

Bingen, Basilikastraße (ots)

25.07.2022, 22.15 Uhr

Zwei Frauen, beide 22 Jahre alt, wurden grundlos von einer männlichen Person angegriffen. Eine Frau konnte dem Angriff ausweichen, die zweite Frau allerdings nicht. Der Täter griff ihr an den Hals und würgte sie kurze Zeit. Dann ließ er von ihr ab und flüchtete. Im Rahmen der Fahndung konnte der 49 jährige Täter in Bingen-Bingerbrück festgestellt und festgenommen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Da eine psychische Erkrankung nicht ausgeschlossen werden konnte, erfolgte die Einlieferung in eine Fachklinik.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell