Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Mit nicht versichertem Roller bei Polizei vorgefahren

Bingen (ots)

25.07.2022, 17.00 Uhr

Ein 35 jähriger erschien zu einem vereinbarten polizeilichen Vernehmungstermin auf der Polizeidienststelle. Die Strecke von seiner Wohnung in Bingen-Bingerbrück bis zur Dienststelle in der Mainzer Straße, legte er mit seinem E-Roller zurück, der aber nicht ordnungsgemäß versichert war. Am Roller befand sich noch das Versicherungskennzeichen aus 2021. Gegen den Rollerfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell