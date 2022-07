Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Fahrraddiebstahl

Bingen, Kaufhausgasse (ots)

25.07.2022, 00:00 Uhr, bis 25.07.2022, 01:00 Uhr

Am 25.07.2022, in der Zeit zwischen 00.00 Uhr und 01.00 Uhr, wurde ein Mountain Bike der Marke Cube gestohlen, welches im Fahrradständer hinter dem City-Center abgestellt und ordnungsgemäß abgeschlossen war. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, 06721/905-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell