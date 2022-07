Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Fahrzeug geht in Flammen auf

Saulheim (ots)

Ein Fahrzeugbrand ereignete sich am Samstag gegen 17.10h auf der Kreisstraße 22 in Saulheim. Die Fahrzeuginsassen gaben an, dass während der Fahrt plötzlich Qualm aus dem Motorraum drang. Obwohl die Feuerwehr schnellstmöglich verständigt wurde, brannte das Fahrzeug in der Folge komplett aus. Sowohl die Fahrbahn, wie auch der Grünstreifen neben der Straße wurden dabei in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte den Brand und konnte auch ein Übergriffen auf die benachbarte Vegetation verhindern. Der abgebrannte PKW wurde im Anschluss abgeschleppt, die Fahrbahn musste durch die Straßenmeisterei gereinigt werden. Insgesamt blieb die Kreisstraße durch diesen Vorfall für zwei Stunden gesperrt.

