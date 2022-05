POL-CE: Celle - Einbruch in soziales Kaufhaus

Celle (ots) - Ein 61 Jahre alter Autofahrer befuhr am Dienstagvormittag die Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung wollte er nach rechts in die Trüllerstraße einbiegen und übersah hier einen Jungen auf einem Fahrrad, der die Straße querte. Der 13-Jährige stürzte und zog sich eine Armfraktur zu. Am PKW und am Fahrrad entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Celle - Pressestelle- ...

