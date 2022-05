Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Alkoholisierter Mofafahrer durch Unfall verletzt

Bechtheim (ots)

Ein 24-jähriger Rheinhesse befuhr mit seinem Mofa in der Nacht zum Samstag die Landesstraße von Westhofen in Richtung Dittelsheim-Heßloch. Derweil beabsichtigte ein 49-jähriger Mainzer mit seinem PKW an der Einmündung von Bechtheim-West in Richtung Westhofen abzubiegen. Der Autofahrer übersah den motorisierten Zweiradfahrer und stieß mit ihm zusammen, wobei der Mofafahrer stürzte und sich leicht verletzte. Während der polizeilichen Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass der Mofafahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Aber auch gegen den PKW-Fahrer wurde ein Verfahren eingeleitet wegen fahrlässiger Körperverletzung.

