Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: leicht verletzte Pkw-Fahrerin durch umstürzenden Baum

L438 zwischen Gau-Odernheim und Hillesheim (ots)

Eine 38-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Donnerstag, gegen 18:45 Uhr, die L438 von Gau-Odernheim kommend in Richtung Hillesheim. Durch unwetterartige Wetterverhältnisse stürzte ein am linken Fahrbahnrand stehender Baum auf die Fahrbahn und beschädigte das Fahrzeug an der linken Fahrzeugfront sowie die Windschutzscheibe. Durch Glassplitter wurde die Pkw-Fahrerin leicht verletzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Für die Räumung der Fahrbahn kam die Feuerwehr zum Einsatz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell