Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Personen

Alzey (ots)

Am Mittwoch, dem 18.05.2022 gegen 10:40 Uhr, kam es auf der B271 zwischen Alzey und Flomborn, an der dortigen Einmündung nach Esselborn zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 58-jähriger Fahrer befuhr mit seinem PKW die B271 in Richtung Flomborn. Der 78-jährige Fahrer eines anderen PKW befuhr zum gleichen Zeitpunkt die K24 in Richtung B271 und wollte dort vermutlich nach links abbiegen. Beim Einfahren auf die B271 übersah der 78-jährige Unfallverursacher den bevorrechtigten PKW-Fahrer. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander und wurden in den Straßengraben geschleudert. Die B271 musste an der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Im Einsatz waren neben der Polizei, dem Rettungsdienst, der Feuerwehr und der Straßenmeisterei, auch ein Rettungshubschrauber. Die beiden Fahrer wurden schwer-, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt, in umliegenden Krankenhäuser eingeliefert.

