Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Ziegen auf der Fahrbahn

Rommersheim, K17 (ots)

Kurz nach 22:00 Uhr am gestrigen Donnerstag, 19.05.2022, teilte ein Verkehrsteilnehmer über Notruf mit, dass auf der K 17 am Ortsausgang von Rommersheim in Richtung L401 mehrere Ziegen auf und neben der Fahrbahn wären. Bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung war der Tierhalter bereits dabei, die Ziegen wieder in ihren durch einen Elektrozaun abgesteckten Bereich zurückzubringen. Vermutlich durch den Starkregen kam es zu einem Funktionsausfall des Elektroweidezaunes, so dass die Ziegen ihren gesicherten Bereich verlassen konnten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell