POL-PIING: Betrugsfalle falscher Bankmitarbeiter

Ingelheim (ots) - Gleich zweimal brannte es in dieser Woche in einem Feld nahe der L422 unweit des Ortseingangs von Ingelheim. Am 20.12.2022 wurde eine Streifenwagenbesatzung der Polizei um 02:30 Uhr aus Zufall auf einen Brand in der Gemarkung Ingelheim aufmerksam. Die alarmierte Feuerwehr konnte den das Feuer umgehend löschen. Ihm fielen ca. 20 Quadratmeter gestapeltes Brennholz zum Opfer. Auch einige Bäume wurden in ...

mehr