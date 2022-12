POL-PIING: Betrug mit der Liebe; Phänomen Love-Scamming

Ingelheim (ots) - Am 16.12.2022 kam es im Zeitraum zwischen 08:45 Uhr und 12:48 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hunsrückstraße in Ingelheim am Rhein. Hierbei geriet vermutlich ein blaues Fahrzeug auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und fuhr in einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Hierdurch wurde der geparkte Pkw in einen weiteren geparkten Pkw geschoben. Der Unfallverursacher entfernte sich im ...

mehr