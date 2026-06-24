PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Alpen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Kind in Notlage

FW Alpen: Kind in Notlage
  • Bild-Infos
  • Download

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H2

Meldebild: Person in Notlage

Datum: 23.06.2026

Uhrzeit: 17:42 Uhr

Einsatzort: Fürst-Bentheim Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr Alpen um 17:42 Uhr zusammen mit dem Rettungsdienst zu einem Teich an der Fürst-Bentheim-Straße alarmiert. Ein Mädchen hatte sich bei den aktuell sehr hohen Temperaturen im Teich abkühlen wollen, war aber mit den Beinen im tiefen Schlamm stecken geblieben und drohte weiter einzusinken. Glücklicherweise hatte das Mädchen ein Handy dabei und konnte noch rechtzeitig einen Notruf absetzen. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte begaben sich umgehend selbst in den Teich, um den Mädchen aus ihrer Zwangslage zu Helfen. Anschließend wurde die Person an den Rettungsdienst übergeben.

An dieser Stelle möchten wir als Feuerwehr noch einmal darauf aufmerksam machen, dass nicht jedes Gewässer für eine schnelle Abkühlung geeignet ist. Betreten Sie keine unbekannten oder gesperrten Gewässer. Verborgene Gefahren wie Strömungen, tiefe Stellen oder Hindernisse können lebensbedrohlich sein. Nutzen Sie deshalb bitte ausschließlich freigegebene Badestellen.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Alpen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Alpen
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Alpen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren