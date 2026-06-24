Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Kind in Notlage

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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H2

Meldebild: Person in Notlage

Datum: 23.06.2026

Uhrzeit: 17:42 Uhr

Einsatzort: Fürst-Bentheim Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Am Dienstagnachmittag wurde die Feuerwehr Alpen um 17:42 Uhr zusammen mit dem Rettungsdienst zu einem Teich an der Fürst-Bentheim-Straße alarmiert. Ein Mädchen hatte sich bei den aktuell sehr hohen Temperaturen im Teich abkühlen wollen, war aber mit den Beinen im tiefen Schlamm stecken geblieben und drohte weiter einzusinken. Glücklicherweise hatte das Mädchen ein Handy dabei und konnte noch rechtzeitig einen Notruf absetzen. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte begaben sich umgehend selbst in den Teich, um den Mädchen aus ihrer Zwangslage zu Helfen. Anschließend wurde die Person an den Rettungsdienst übergeben.

An dieser Stelle möchten wir als Feuerwehr noch einmal darauf aufmerksam machen, dass nicht jedes Gewässer für eine schnelle Abkühlung geeignet ist. Betreten Sie keine unbekannten oder gesperrten Gewässer. Verborgene Gefahren wie Strömungen, tiefe Stellen oder Hindernisse können lebensbedrohlich sein. Nutzen Sie deshalb bitte ausschließlich freigegebene Badestellen.

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