PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Alpen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Verkehrsunfall auf der Autobahnabfahrt

FW Alpen: Verkehrsunfall auf der Autobahnabfahrt
  • Bild-Infos
  • Download

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: CBRN2

Meldebild: Auslaufende Betriebsmittel

Datum: 20.06.2026

Uhrzeit: 20:17 Uhr

Einsatzort: Weseler Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Im Bereich der Autobahnabfahrt Alpen war es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesperrt und der Brandschutz sichergestellt. Zwei leicht verletzte Personen wurden durch die Feuerwehr sowie den Rettungsdienst versorgt. An den verunfallten Fahrzeugen wurden die Batterien abgeklemmt, auslaufende Betriebsmittel abgestreut und das Bindemittel einer fachgerechten Entsorgung zugeführt.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Alpen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Alpen
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Alpen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren