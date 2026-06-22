FW Alpen: Verkehrsunfall auf der Autobahnabfahrt
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: CBRN2
Meldebild: Auslaufende Betriebsmittel
Datum: 20.06.2026
Uhrzeit: 20:17 Uhr
Einsatzort: Weseler Straße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Im Bereich der Autobahnabfahrt Alpen war es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesperrt und der Brandschutz sichergestellt. Zwei leicht verletzte Personen wurden durch die Feuerwehr sowie den Rettungsdienst versorgt. An den verunfallten Fahrzeugen wurden die Batterien abgeklemmt, auslaufende Betriebsmittel abgestreut und das Bindemittel einer fachgerechten Entsorgung zugeführt.
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