Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Verkehrsunfall auf der Autobahnabfahrt

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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: CBRN2

Meldebild: Auslaufende Betriebsmittel

Datum: 20.06.2026

Uhrzeit: 20:17 Uhr

Einsatzort: Weseler Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Im Bereich der Autobahnabfahrt Alpen war es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Die Einsatzstelle wurde gegen den fließenden Verkehr abgesperrt und der Brandschutz sichergestellt. Zwei leicht verletzte Personen wurden durch die Feuerwehr sowie den Rettungsdienst versorgt. An den verunfallten Fahrzeugen wurden die Batterien abgeklemmt, auslaufende Betriebsmittel abgestreut und das Bindemittel einer fachgerechten Entsorgung zugeführt.

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