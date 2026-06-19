Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Unwetterschäden fordern die Feuerwehr Alpen zum Tagesstart

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Alpen (ots)

Mit Durchzug eines Gewitters in der zweiten Nachthälfte musste auch die Freiwillige Feuerwehr Alpen bis in den Morgen insgesamt sechs Einsatzstellen abarbeiten. Teilweise waren große Äste abgebrochen und lagen auf Radwegen und Fahrbahn, an einer anderen Stelle wurde ein Baum entwurzelt und hing in einer Stromleitung. In Zusammenarbeit mit dem zuständigen Energieversorger wurden die Einsatzstellen abgearbeitet. Bei den An- und Abfahrten zu den Einsatzstellen wurden an mehreren Stellen durch die Einsatzkräfte Äste und weitere Vegetationen von Fahrbahn und Radwegen geräumt. Drei der Einsatzstellen wurden der Feuerwehr erst mit Tagesanbruch gemeldet. Tätig wurden die Einsatzkräfte unter anderem auf der Rheinberger Straße, Xantener Straße, Bönninghardter Straße, Gester Straße sowie der Neerender Straße.

Zwischenzeitlich wurde die Einheit Alpen gegen kurz vor fünf zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb an der Weseler Straße alarmiert. Hierbei handelte es sich allerdings nach eingehender Erkundung um einen Fehlalarm.

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