Gefahrenabwehr Landkreis Limburg-Weilburg

GefahrenabwehrLM-WEL: Kreisentscheid der Hessischen Feuerwehrleistungsübungen im Landkreis Limburg-Weilburg Sechs Mannschaften stellen ihr Können im GABC-Szenario unter Beweis

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Villmar (ots)

Beim diesjährigen Kreisentscheid der Hessischen Feuerwehrleistungsübungen im Landkreis Limburg-Weilburg stellten insgesamt sechs Mannschaften ihr feuerwehrtechnisches Wissen sowie ihre praktischen Fähigkeiten unter Beweis. Austragungsort der Veranstaltung war die Johann-Christian-Senckenberg-Schule in Villmar, wo sich die teilnehmenden Feuerwehrangehörigen den anspruchsvollen Anforderungen des Wettbewerbs stellten und ihr Können vor den Wertungsrichtern demonstrierten. An den Start gingen zwei Mannschaften der Feuerwehr Brechen-Werschau sowie die Feuerwehren Hünfelden-Ohren, Hünfelden-Kirberg, Beselich-Obertiefenbach und Villmar. Über den gesamten Wettbewerbstag hinweg herrschte eine konzentrierte Atmosphäre, in der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihr Fachwissen, ihre Einsatzroutine und ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellten. Die Hessischen Feuerwehrleistungsübungen sind seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil der Aus- und Fortbildung innerhalb der Feuerwehren. Sie bieten den Einsatzkräften die Möglichkeit, ihr Wissen und ihre praktischen Fertigkeiten unter Wettbewerbsbedingungen zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Gleichzeitig fördern sie den kameradschaftlichen Austausch zwischen den Feuerwehren und tragen zur Motivation für die kontinuierliche Ausbildung bei. Neben einem schriftlichen Leistungsnachweis mussten die Mannschaften in diesem Jahr eine G-ABC-Lage (Gefahrstoffe - Atomare, Biologische und Chemische Gefahren) bewältigen. Im Mittelpunkt standen dabei die strukturierte Erkundung der Einsatzstelle, die Absicherung des Gefahrenbereichs, die Menschenrettung sowie die konsequente Umsetzung der geltenden Einsatzgrundsätze. Die Übung orientierte sich an den aktuellen Durchführungsbestimmungen der Hessischen Landesfeuerwehrschule und bildete ein realistisches Einsatzszenario ab, wie es den Feuerwehren auch im tatsächlichen Einsatzgeschehen begegnen kann. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten während des gesamten Wettbewerbs ein hohes Maß an Fachwissen, Disziplin und Teamarbeit. Kreisbrandinspektor Frederik Stahl würdigte die intensive Vorbereitung aller Mannschaften und betonte die Bedeutung der Feuerwehrleistungsübungen für die Sicherstellung eines hohen Ausbildungsstandes innerhalb der Feuerwehren. "Die heute gezeigten Leistungen machen deutlich, auf welch hohem Niveau unsere Feuerwehren ausgebildet sind. Alle Mannschaften haben ihr Können eindrucksvoll unter Beweis gestellt und können stolz auf ihre Leistungen sein. Solche Wettbewerbe fördern nicht nur die Ausbildung, sondern stärken auch den kameradschaftlichen Zusammenhalt", so Stahl. Die Platzierungen des Kreisentscheids lauten: 1. Platz: Brechen-Werschau I (100,0 %) 2. Platz: Hünfelden-Ohren (98,6 %) 3. Platz: Brechen-Werschau II (96,2 %) 4. Platz: Beselich-Obertiefenbach 5. Platz: Hünfelden-Kirberg 6. Platz: Villmar Besonders erfreulich war das insgesamt hohe Leistungsniveau aller teilnehmenden Mannschaften. Die Ergebnisse lagen dicht beieinander und spiegelten die intensive Vorbereitung sowie den hohen Ausbildungsstand der Feuerwehren wider. Die Mannschaft Brechen-Werschau I erreichte mit der Maximalwertung von 100,0 Prozent ein herausragendes Ergebnis. Auch Hünfelden-Ohren mit 98,6 Prozent und Brechen-Werschau II mit 96,2 Prozent überzeugten mit hervorragenden Leistungen. Im Rahmen der Siegerehrung zeigte sich Kreisbrandinspektor Frederik Stahl erfreut darüber, den Siegerpokal an die Mannschaft Brechen-Werschau I überreichen zu dürfen. "Es ist immer etwas Besonderes, einer Mannschaft nach einer so starken Leistung zum Sieg gratulieren zu können. Die Kameradinnen und Kameraden aus Brechen-Werschau haben heute eindrucksvoll gezeigt, was durch gute Ausbildung, Engagement und Teamarbeit möglich ist", erklärte Stahl. Für Thomas Schmidt war die Veranstaltung ebenfalls von besonderer Bedeutung. Für den scheidenden Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Limburg-Weilburg war es der letzte Kreisentscheid der Hessischen Feuerwehrleistungsübungen im Landkreis in seiner Funktion als Vorsitzender. "Die Feuerwehrleistungsübungen stehen für Ausbildung, Gemeinschaft und Engagement. Es freut mich sehr, die Siegermannschaft für ihre hervorragende Leistung auszeichnen zu dürfen. Solche Wettbewerbe zeigen eindrucksvoll, wie wichtig eine kontinuierliche Ausbildung und ein starker Zusammenhalt innerhalb der Feuerwehren sind", betonte Schmidt. Die Freude bei der Mannschaft Brechen-Werschau I war entsprechend groß. Unter dem Applaus der Anwesenden nahmen die Mitglieder der Siegermannschaft die Glückwünsche der Gäste und Verantwortlichen entgegen und freuten sich über ihren Erfolg. Auch Landrat Michael Köberle richtete seine Anerkennung an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und sprach stellvertretend für die anwesenden politischen Vertreter, unter Ihnen der Kreistagsvorsitzende Joachim Veyhelmann, Erster Kreisbeigeordneter Jörg Sauer und die Villmarer Bürgermeisterin Alicia Bokler-Schmidt. Köberle hob die hohe Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft der Feuerwehren im Landkreis Limburg-Weilburg hervor und dankte allen Feuerwehrangehörigen für ihren ehrenamtlichen Dienst. "Wir können froh und dankbar sein, über so gut aufgestellte Feuerwehren zu verfügen. Alle Bürgerinnen und Bürger profitieren von diesem außergewöhnlichen ehrenamtlichen Engagement. Natürlich hoffen wir, dass die Zahl der Einsätze möglichst gering bleibt. Sollte dennoch Hilfe benötigt werden, wissen wir im Landkreis Limburg-Weilburg, dass wir uns jederzeit auf unsere Feuerwehren verlassen können", sagte Köberle. Im Anschluss an die Siegerehrung dankten die Verantwortlichen allen teilnehmenden Mannschaften, den Wertungsrichterinnen und Wertungsrichtern sowie den zahlreichen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz und die erfolgreiche Durchführung der Veranstaltung. Der Kreisentscheid habe erneut eindrucksvoll gezeigt, dass die Feuerwehren des Landkreises Limburg-Weilburg über hervorragend ausgebildete Einsatzkräfte verfügen und auch für anspruchsvolle Einsatzlagen bestens vorbereitet sind.

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