Gefahrenabwehr Landkreis Limburg-Weilburg

Gefahrenabwehr Limb.: Gefahrenabwehr Limburg-Weilburg startet offiziellen OTS-Kanal zur schnellen Information von Medien und Bevölkerung

Limburg an der Lahn (ots)

Der Landkreis Limburg-Weilburg informiert über die Inbetriebnahme eines offiziellen Kanals der Gefahrenabwehr Limburg-Weilburg (Feuerwehren des Landkreises) auf dem Presseportal na - NewsAktuell (Ein Unternehmen der dpa-Gruppe). Es handelt sich um einen Original- Text-Service (ots).

Mit diesem Schritt wird die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Bereich der Gefahrenabwehr des Landkreises Limburg-Weilburg weiter gestärkt. Ziel ist es, Medienschaffende künftig noch schneller, verlässlicher und zielgerichteter über relevante Einsatzlagen und Ereignisse zu informieren.

Über den neuen OTS-Kanal werden insbesondere Informationen zu größeren Schadensereignissen mit überregionalem oder besonderem medialem Interesse veröffentlicht. Darüber hinaus dient der Kanal auch der zeitnahen Information der Bevölkerung über Gefahrenlagen, besondere Einsatzsituationen sowie präventive Hinweise.

Über den OTS-Dienst werden maßgebliche Redaktionen, Nachrichtenportale sowie relevante Social-Media-Kanäle direkt mit Originalinformationen aus der Gefahrenabwehr Limburg- Weilburg versorgt. Dadurch wird eine schnelle und unverfälschte Weitergabe geprüfter Informationen sichergestellt.

Medienschaffenden und anderen Interessenten wird empfohlen, den zugehörigen RSS-Feed des Kanals zu abonnieren, um aktuelle Meldungen unmittelbar - beispielsweise auch per E-Mail - zu erhalten. Nutzer der App "presseportal" wird der Push-Nachrichtendienst empfohlen, um die Informationen zeitnah zu erhalten.

Empfängerinnen und Empfänger, die diese Mitteilung bereits per E-Mail erhalten haben, sind bereits im entsprechenden Presseverteiler des OTS-Systems registriert. Journalistinnen und Journalisten, die künftig in den E-Mail-Verteiler der Gefahrenabwehr Limburg-Weilburg aufgenommen werden möchten, können sich hierzu an die untenstehenden Ansprechpartner des Fachbereichs Gefahrenabwehr wenden.

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