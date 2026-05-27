Gefahrenabwehr Landkreis Limburg-Weilburg

Gefahrenabwehr Limb.: Presseeinladung/-mitteilung: Feuerwehrleistungsübungen der Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises Limburg-Weilburg am 31. Mai 2026 in Villmar

Limburg-Weilburg (ots)

Am Sonntag, 31. Mai 2026, finden an der Johann-Christian-Senckenberg-Schule in Villmar die Feuerwehrleistungsübungen des Landkreises Limburg-Weilburg statt.

Feuerwehrmannschaften aus dem gesamten Kreisgebiet stellen hierbei ihr Fachwissen sowie ihre praktischen Fähigkeiten unter Beweis. Die Feuerwehrleistungsübungen dienen der Vertiefung und Festigung des Ausbildungsstandes der Einsatzkräfte und fördern gleichzeitig Teamarbeit, Einsatzroutine sowie den sicheren Umgang mit den Feuerwehr-Dienstvorschriften unter praxisnahen Bedingungen.

Der theoretische Leistungsteil umfasst die Beantwortung von 15 Fachfragen innerhalb von zehn Minuten. Die Fragen orientieren sich an den Lerninhalten der Feuerwehr-Dienstvorschrift 2 zur Truppausbildung.

Im praktischen Leistungsteil wird in diesem Jahr eine Gefahrstoff-Übung (GABC) durchgeführt. Das realitätsnahe Übungsszenario simuliert einen Unfall auf dem Gelände eines Industrieunternehmens: Nach einem Zwischenfall mit einem gasbetriebenen Gabelstapler kommt es zu einem Brand sowie zum Austritt eines gefährlichen Stoffes. Eine verletzte Person muss unter erschwerten Bedingungen gerettet werden. Die Einsatzkräfte müssen hierbei unter Zeitdruck die Brandbekämpfung durchführen, die Ausbreitung des Gefahrstoffes verhindern, eine Gasflasche kühlen und anschließend die Menschenrettung einleiten.

Für die Durchführung der praktischen Übung stehen den Mannschaften maximal 7,5 Minuten zur Verfügung.

Zeitplan der Veranstaltung:

- ab 07:00 Uhr - Auslosung der Startreihenfolge

- 07:15 Uhr - Begrüßung und Verpflichtung der Schiedsrichter - 07:30 Uhr - Beginn des theoretischen Teils (Fragebogen) - 08:00 Uhr - Zusatzfragebogen für Bronze, Silber und Gold - 08:30 Uhr - Besprechung mit Schiedsrichtern und Einheitsführern

- 08:45 Uhr - Beginn des praktischen Teils

- gegen 13:00 Uhr - Siegerehrung

Änderungen im Zeitplan sind möglich.

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, die Veranstaltung zu besuchen.

Pressekontakt am Veranstaltungstag:

Kreisbrandmeister René Schultheis , ab 08:30 Uhr vor Ort erreichbar

Im Nachgang: E-Mail: S5@Limburg-Weilburg.de Telefon: 0170 6341263

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