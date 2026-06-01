FW Alpen: Unterstützung Rettungsdienst
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H1
Meldebild: Tragehilfe (zeitkritisch)
Datum: 01.06.2026
Uhrzeit: 00:32 Uhr
Einsatzort: Dahlackerweg, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Aufgrund der räumlichen Enge im Treppenhaus forderte der Rettungsdienst die Unterstützung der Feuerwehr an. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde eine Person schonend aus dem Keller des Hauses bis zum Rettungswagen transportiert. Anschließend konnte die Person in ein Krankenhaus gebracht werden.
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