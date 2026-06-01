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Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Unterstützung Rettungsdienst

FW Alpen: Unterstützung Rettungsdienst
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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H1

Meldebild: Tragehilfe (zeitkritisch)

Datum: 01.06.2026

Uhrzeit: 00:32 Uhr

Einsatzort: Dahlackerweg, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Aufgrund der räumlichen Enge im Treppenhaus forderte der Rettungsdienst die Unterstützung der Feuerwehr an. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde eine Person schonend aus dem Keller des Hauses bis zum Rettungswagen transportiert. Anschließend konnte die Person in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

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