Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Unterstützung Rettungsdienst

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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H1

Meldebild: Tragehilfe (zeitkritisch)

Datum: 01.06.2026

Uhrzeit: 00:32 Uhr

Einsatzort: Dahlackerweg, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Aufgrund der räumlichen Enge im Treppenhaus forderte der Rettungsdienst die Unterstützung der Feuerwehr an. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde eine Person schonend aus dem Keller des Hauses bis zum Rettungswagen transportiert. Anschließend konnte die Person in ein Krankenhaus gebracht werden.

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