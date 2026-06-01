Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Ausgelöster eCall

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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H2

Meldebild: eCall

Datum: 31.05.2026

Uhrzeit: 20:09 Uhr

Einsatzort: A57, Fahrtrichtung Krefeld

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Bereits zum zweiten Mal an diesem Wochenende wurde die Einheit Alpen zu einem ausgelösten eCall alarmiert. Auch dieses Mal konnte kein Schadensereignis festgestellt werden, weshalb der Einsatz abgebrochen wurde.

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