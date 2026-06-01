FW Alpen: Ausgelöster eCall
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H2
Meldebild: eCall
Datum: 31.05.2026
Uhrzeit: 20:09 Uhr
Einsatzort: A57, Fahrtrichtung Krefeld
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Bereits zum zweiten Mal an diesem Wochenende wurde die Einheit Alpen zu einem ausgelösten eCall alarmiert. Auch dieses Mal konnte kein Schadensereignis festgestellt werden, weshalb der Einsatz abgebrochen wurde.
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