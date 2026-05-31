Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Ausgelöster eCall

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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H2

Meldebild: eCall

Datum: 29.05.2026

Uhrzeit: 14:57 Uhr

Einsatzort: Weseler Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Die Einheit Alpen wurde durch einen ausgelösten eCall eines Pkw alarmiert. Da jedoch kein genauer Standort übermittelt wurde, suchten die Einsatzkräfte mit mehreren Fahrzeugen den Bereich bis ins angrenzende Issumer Einsatzgebiet ab. Nach ca. 30 Minuten wurde die Suche ergebnislos abgebrochen und die Einsatzkräfte rückten einsatzbereit ein.

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