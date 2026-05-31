FW Alpen: Ausgelöster eCall
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H2
Meldebild: eCall
Datum: 29.05.2026
Uhrzeit: 14:57 Uhr
Einsatzort: Weseler Straße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Die Einheit Alpen wurde durch einen ausgelösten eCall eines Pkw alarmiert. Da jedoch kein genauer Standort übermittelt wurde, suchten die Einsatzkräfte mit mehreren Fahrzeugen den Bereich bis ins angrenzende Issumer Einsatzgebiet ab. Nach ca. 30 Minuten wurde die Suche ergebnislos abgebrochen und die Einsatzkräfte rückten einsatzbereit ein.
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