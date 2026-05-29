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Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Brennende Parkbank

FW Alpen: Brennende Parkbank
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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B2

Meldebild: Gras-/Stroh-/Gestrüppbrand

Datum: 27.05.2026

Uhrzeit: 18:14 Uhr

Einsatzort: Fürst-Bentheim Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Vor Ort brannte eine Parkbank sowie die angrenzende Vegetation. Das Feuer konnte schnell mittels einem C-Strahlrohr gelöscht werden. Anschließend wurde die umliegende Vegetation umfangreich gewässert, um ein Wiederaufflammen zu verhindern.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

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