Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Brennende Parkbank

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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B2

Meldebild: Gras-/Stroh-/Gestrüppbrand

Datum: 27.05.2026

Uhrzeit: 18:14 Uhr

Einsatzort: Fürst-Bentheim Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Vor Ort brannte eine Parkbank sowie die angrenzende Vegetation. Das Feuer konnte schnell mittels einem C-Strahlrohr gelöscht werden. Anschließend wurde die umliegende Vegetation umfangreich gewässert, um ein Wiederaufflammen zu verhindern.

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