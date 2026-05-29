FW Alpen: Brennende Parkbank
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: B2
Meldebild: Gras-/Stroh-/Gestrüppbrand
Datum: 27.05.2026
Uhrzeit: 18:14 Uhr
Einsatzort: Fürst-Bentheim Straße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Vor Ort brannte eine Parkbank sowie die angrenzende Vegetation. Das Feuer konnte schnell mittels einem C-Strahlrohr gelöscht werden. Anschließend wurde die umliegende Vegetation umfangreich gewässert, um ein Wiederaufflammen zu verhindern.
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