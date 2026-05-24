FW Alpen: Verdächtiger Rauch

Alpen (ots) - Einsatzstichwort: CBRN1 Meldebild: Ölspur Datum: 14.05.2026 Uhrzeit: 16:31 Uhr Einsatzort: Neue Straße, Alpen Eingesetzte Einheiten: Einheit Menzelen Auf etwa vier Quadratmetern befand sich eine Ölspur an der Fahrbahn. Diese wurde von den Einsatzkräften abgestreut und das Bindemittel der fachgerechten Entsorgung zugeführt. Rückfragen bitte an: Freiwillige Feuerwehr Alpen E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de Homepage: ...

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