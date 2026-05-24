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Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Verdächtiger Rauch

FW Alpen: Verdächtiger Rauch
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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B2

Meldebild: Verdächtiger Rauch

Datum: 02.05.2026

Uhrzeit: 22:29 Uhr

Einsatzort: Drüpter Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Anrufer meldeten eine unklare Rauchentwicklung. Vor Ort wurde ein nicht angemeldetes Nutzfeuer festgestellt. Das Nutzfeuer wurde durch die Feuerwehr abgelöscht und die Einsatzstelle an das Ordnungsamt und die Polizei übergeben.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

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