FW Alpen: Verdächtiger Rauch
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: B2
Meldebild: Verdächtiger Rauch
Datum: 02.05.2026
Uhrzeit: 22:29 Uhr
Einsatzort: Drüpter Straße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Anrufer meldeten eine unklare Rauchentwicklung. Vor Ort wurde ein nicht angemeldetes Nutzfeuer festgestellt. Das Nutzfeuer wurde durch die Feuerwehr abgelöscht und die Einsatzstelle an das Ordnungsamt und die Polizei übergeben.
Rückfragen bitte an:
Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de
Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell