FW Alpen: Person in Wohnung
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H2
Meldebild: Person in Wohnung
Datum: 24.05.2026
Uhrzeit: 05:20 Uhr
Einsatzort: Am Amalienhof, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Eine Person ist in einer Wohnung gestürzt und hatte über den Hausnotruf Hilfe gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Türe bereits offen. Somit konnten die Einsatzkräfte nach wenigen Minuten wieder zum Gerätehaus zurückkehren.
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