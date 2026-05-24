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Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Person in Wohnung

FW Alpen: Person in Wohnung
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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H2

Meldebild: Person in Wohnung

Datum: 24.05.2026

Uhrzeit: 05:20 Uhr

Einsatzort: Am Amalienhof, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Eine Person ist in einer Wohnung gestürzt und hatte über den Hausnotruf Hilfe gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war die Türe bereits offen. Somit konnten die Einsatzkräfte nach wenigen Minuten wieder zum Gerätehaus zurückkehren.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

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