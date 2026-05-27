FW Alpen: Ölspur
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: CBRN1
Meldebild: Ölspur
Datum: 27.05.2026
Uhrzeit: 12:44 Uhr
Einsatzort: Weseler Straße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Es wurde eine Ölspur auf der Weseler Straße gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte der Einheit Alpen eine nicht definierbare Flüssigkeit fest, die sich von Borth-Wallach bis Veen erstreckte. Da keine unmittelbare Gefahr bestand, musste die Feuerwehr nicht tätig werden. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben, die mögliche weitere Maßnahmen mit den Ordnungsämtern aus Rheinberg und Alpen abstimmen wird. Die Einsatzkräfte konnten daraufhin wieder an ihren Standort einrücken.
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