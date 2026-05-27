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Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Ölspur

FW Alpen: Ölspur
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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: CBRN1

Meldebild: Ölspur

Datum: 27.05.2026

Uhrzeit: 12:44 Uhr

Einsatzort: Weseler Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Es wurde eine Ölspur auf der Weseler Straße gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte der Einheit Alpen eine nicht definierbare Flüssigkeit fest, die sich von Borth-Wallach bis Veen erstreckte. Da keine unmittelbare Gefahr bestand, musste die Feuerwehr nicht tätig werden. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben, die mögliche weitere Maßnahmen mit den Ordnungsämtern aus Rheinberg und Alpen abstimmen wird. Die Einsatzkräfte konnten daraufhin wieder an ihren Standort einrücken.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Alpen
E-Mail: presse@feuerwehr-alpen.de
Homepage: https://www.feuerwehr-alpen.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell

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