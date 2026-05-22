Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Gemeldeter Gasgeruch

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: CBRN2

Meldebild: Gasgeruch/Gasaustritt

Datum: 22.05.2026

Uhrzeit: 01:05 Uhr

Einsatzort: Buchenstraße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Menzelen

Bewohner eines Einfamilienhauses meldeten einen nicht definierbaren Geruch im Haus. Ein Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz kontrollierte die Heizungsanlage und die angrenzenden Räume. Ebenfalls wurden mit dem zuständigen Energieversorger weitere Messungen durchgeführt. Beide Messungen ergaben keine Feststellungen. In der Zeit des Einsatzes wurde die Familie in einem Fahrzeug der Feuerwehr untergebracht und betreut.

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