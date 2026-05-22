FW Alpen: Gemeldeter Gasgeruch
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: CBRN2
Meldebild: Gasgeruch/Gasaustritt
Datum: 22.05.2026
Uhrzeit: 01:05 Uhr
Einsatzort: Buchenstraße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Menzelen
Bewohner eines Einfamilienhauses meldeten einen nicht definierbaren Geruch im Haus. Ein Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz kontrollierte die Heizungsanlage und die angrenzenden Räume. Ebenfalls wurden mit dem zuständigen Energieversorger weitere Messungen durchgeführt. Beide Messungen ergaben keine Feststellungen. In der Zeit des Einsatzes wurde die Familie in einem Fahrzeug der Feuerwehr untergebracht und betreut.
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