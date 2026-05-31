Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Sturmschaden

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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: H1

Meldebild: Sturmschaden

Datum: 29.05.2026

Uhrzeit: 20:11 Uhr

Einsatzort: Flughafenweg, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Durch teils starke Sturmböen ist auf dem Flughafenweg ein kleinerer Baum umgestürzt. Der Baum wurde mittels einer Kettensäge zerkleinert und die Straße anschließend geräumt.

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