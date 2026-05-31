FW Alpen: Sturmschaden
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: H1
Meldebild: Sturmschaden
Datum: 29.05.2026
Uhrzeit: 20:11 Uhr
Einsatzort: Flughafenweg, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Durch teils starke Sturmböen ist auf dem Flughafenweg ein kleinerer Baum umgestürzt. Der Baum wurde mittels einer Kettensäge zerkleinert und die Straße anschließend geräumt.
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