FW Alpen: Müllbrand
Alpen (ots)
Einsatzstichwort: B1
Meldebild: Müll-/Containerbrand
Datum: 01.06.2026
Uhrzeit: 16:35 Uhr
Einsatzort: Burgstraße, Alpen
Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen
Vor Ort brannte Papier in einer Mülltonne. Mittels Kleinlöschgerät wurde das Brandgut abgelöscht und anschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.
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