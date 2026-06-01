Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Müllbrand

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Alpen (ots)

Einsatzstichwort: B1

Meldebild: Müll-/Containerbrand

Datum: 01.06.2026

Uhrzeit: 16:35 Uhr

Einsatzort: Burgstraße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Vor Ort brannte Papier in einer Mülltonne. Mittels Kleinlöschgerät wurde das Brandgut abgelöscht und anschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

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