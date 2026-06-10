Feuerwehr München

FW-M: Vollsperrung der A99 nach Verkehrsunfall (Allach)

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München (ots)

Dienstag, 9. Juni 2026, 11 Uhr

A99a

Am Dienstagvormittag ist es auf der Autobahn A99a in Richtung Lindau kurz nach dem Allacher Tunnel zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem insgesamt drei Pkw und ein Lkw beteiligt waren.

Gegen 11 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle München die Einsatzkräfte der Feuerwehr auf die Autobahn A99a. Kurz nach dem Allacher Tunnel hatte sich ein Unfall zwischen mehreren Pkw und einem Lastkraftwagen ereignet, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Die Einsatzkräfte sperrten den Autobahnabschnitt, führten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Erstversorgung der Betroffenen durch und stellten den Brandschutz für die deformierten Fahrzeuge sicher. Da Betriebsstoffe in größeren Mengen austraten, nutzten die Feuerwehrleute zudem Ölbindemittel, um eine Verunreinigung der Umwelt einzudämmen. Nachdem die Polizei die Unfallaufnahme vor Ort abgeschlossen hatte, unterstützte die Feuerwehr bei den Aufräumarbeiten.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten von circa einer Stunde musste der Allacher Tunnel komplett gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Über die Schadenshöhe liegen der Branddirektion keine Angaben vor.

(plo)

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