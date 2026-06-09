Feuerwehr München

FW-M: Brennender Pkw in Tiefgarage (Berg am Laim)

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München (ots)

Dienstag, 9. Juni 2026, 11.49 Uhr

Bad-Schachener-Straße

Am Dienstag ist es im Stadtteil Berg am Laim zu einem Brand in einer Tiefgarage gekommen. Die Feuerwehr München war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Gegen 11.49 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage in einer Tiefgarage in der Bad-Schachener-Straße aus. Mehrere Anrufer bestätigten zudem schwarzen Rauch in diesem Bereich. Ein brennendes Fahrzeug in der Tiefgarage sorgte für die Rauchentwicklung.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr München wurden daraufhin zur Einsatzstelle entsandt. Umgehend gingen mehrere Atemschutztrupps in die Garage vor. Eine Brandausbreitung auf weitere Fahrzeuge konnte erfolgreich verhindert und das Feuer rasch gelöscht werden. Zeitgleich wurden die angrenzenden Treppenräume und mehrere Wohnungen kontrolliert. Um den betroffenen Bereich vom Brandrauch zu befreien, wurde neben mehreren Hochleistungslüftern auch ein Gerätewagen Großlüfter der Feuerwehr München eingesetzt. Personen kamen bei dem Brandeinsatz nicht zu Schaden.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

(bro)

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