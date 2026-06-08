Feuerwehr München

FW-M: Wochenendrückblick der Feuerwehr München für den 5. bis 7. Juni 2026

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München (ots)

Samstag, 6. Juni 2026; 17.53 Uhr - Verkehrsunfall legt Kreuzung lahm Thalkirchner Str. und Tumblinger-Str. (Sendling)

Am frühen Samstagabend wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Die Aufräumarbeiten dauerten mehrere Stunden.

Um kurz vor 18 Uhr lief der automatische E-Call aus einem der Unfallfahrzeuge in der Integrierten Leitstelle ein. Sofort wurden ein Einsatzleitwagen, zwei HLF und ein Rettungswagen zur Einsatzstelle alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein weißer Mercedes und ein grauer Audi im Kreuzungsbereich kollidiert hatten. Beide Fahrer konnten ihre Fahrzeuge bereits vor Eintreffen der Feuerwehr eigenständig verlassen. Ein 21-jähriger Fahrer wurde vom Rettungsdienst vorsorglich, aufgrund des Unfallhergangs, in einen Münchner Schockraum transportiert. Der 42-jährige Unfallgegner wurde ambulant versorgt und konnte am Unfallort bleiben. Die Feuerwehr nahm austretende Betriebsstoffe auf und sicherte die Einsatzstelle gegen Brandgefahren ab. Die Kreuzung war bis zum Abschluss des Einsatzes vollgesperrt.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Höhe des Sachschadens und dem Unfallhergang liegen der Feuerwehr keine Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Samstag, 6. Juni 2026; 18.39 Uhr - Brennender Gasgrill auf Balkon Straßbergerstraße (Olympisches Dorf)

Ein brennender Gasgrill auf einem Balkon hat am Samstagabend für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Gegen 18.35 Uhr gingen mehrere Notrufe in der Leitstelle über einen brennenden Balkon im Olympischen Dorf ein. Da in dem Hochhaus viele Menschen wohnen, wurde sofort eine Vielzahl an Einsatzkräften zum Brandort alarmiert. Noch während sich die Einheiten auf der Anfahrt befanden, erreichten weitere Meldungen über ausgelöste Rauchwarnmelder im Stockwerk über dem brennenden Brandgeschoss die Leitstelle. Bei Eintreffen der Feuerwehr befand sich ein Grill auf einem Balkon im ersten Stock des Gebäudes in Brand. Die betroffenen Bewohner hatten die Wohnung bereits unverletzt verlassen. Ein Stoßtrupp unter schwerem Atemschutz brachte das Feuer schnell unter Kontrolle. Weitere Einsatzkräfte kontrollierten die darüberliegenden Etagen. Die Gasflasche des Grills wurde durch den Brand schwer beschädigt und musste mit einem C-Rohr gekühlt werden.

Zur Brandursache und Schadenshöhe können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Sonntag, 7. Juni 2026; 23.39 Uhr - Elektrobrand in U-Bahn U-Bahnhof Marienplatz

Ein Elektrobrand in einer U-Bahn hat die Feuerwehr München in der Nacht von Sonntag auf Montag beschäftigt. Verletzt wurde niemand.

Über die U-Bahn Leitwarte erreichte die Feuerwehr um 23.38 Uhr die Meldung einer rauchenden U-Bahn am Marienplatz. Umgehend wurden Einheiten zum Einsatzort entsendet. Die ersten Erkundungsergebnisse ergaben: Der Bahnsteig ist frei von Rauch und alle Personen haben den U-Bahnhof bereits eigenständig verlassen. Die Suche nach dem Brandort gestaltete sich jedoch nicht leicht. Erst nach einer ausführlichen Erkundung konnte festgestellt werden, dass ein defektes Elektroteil für den Brandgeruch verantwortlich war. Die Feuerwehr konnte den Einsatz nach zirka einer Stunde beenden und die Einsatzstelle an die Münchner Verkehrsbetriebe übergeben.

(rec)

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