FW-M: Gasgrill in Flammen (Forstenried)

München (ots) - Samstag, 31. August 2024, 16.44 Uhr Langwieder See Ein 77-Jähriger ist beim Schwimmen im Langwieder See untergegangen. Wasserretter der Wasserwacht konnten den Mann aus dem See tauchen. Der 77 Jahre alte Mann war mit seiner Frau beim Schwimmen im Langwieder See. Ganz in der Nähe einer Notrufsäule an Land verlor der Mann das Bewusstsein und ging anschließend unter. Seine Begleitung rief um Hilfe. Ein ...

