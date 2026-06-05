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Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Brand in Monteurspension: Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften -

Malsch/Landkreis Karlsruhe (ots)

Bei einem Küchenbrand in einer Monteurspension in Malsch hat sich eine Person n schwer verletzt. Der Brand wurde von der Feuerwehr rasch gelöscht "Wir hatten insgesamt 35 Betroffene an der Einsatzstelle. Vier wurden vor Ort ärztlich behandelt, und eine Person wurde mit schweren Rauchgasvergiftungen in eine Klinik eingeliefert", berichtete Marc Koschella von ProMedic. Er war als organisatorischer Leiter Rettungsdienst gemeinsam mit dem leitenden Notarzt, zwei Notarzteinsatzfahrzeugen und fünf Rettungswagen im Einsatz. Die örtliche DRK-Bereitschaft Malsch unterstützte mit drei Einsatzkräften. Unter der Leitung von Feuerwehrkommandant Thomas Schmid war die Feuerwehr mit 55 Einsatzkräften und 13 Fahrzeugen vor Ort. "Wir haben den Brand in der Küche im ersten Obergeschoss mit zwei Trupps und einem Löschrohr gelöscht und anschließend alle weiteren Zimmer kontrolliert", berichtete Schmid zu den ersten Maßnahmen. Außerdem hat die Feuerwehr die vom Feuer betroffenen Bereiche belüftet und Luftmessungen durchgeführt. Neben den Feuerwehren aus allen Ortsteilen der Gemeinde Malsch war auch die Drehleiter aus Ettlingen im Einsatz. Die Polizei sperrte die Straße für die Dauer des Feuerwehreinsatzes ab. Zudem wurde eine Sammelstelle für die Betroffenen eingerichtet und mit der Belegungsliste der Pension abgeglichen. Insgesamt waren 18 Beamtinnen und Beamte aus verschiedenen Polizeirevieren und Dienststellen im Einsatz. Zur Schadensursache und zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe
Pressesprecher
Edgar Geißler
Telefon: 0171 1222723
E-Mail: edgar.geissler@kfv-karlsruhe.de
Internet: http://www.kfv-ka.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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