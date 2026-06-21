Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Drei nicht alltägliche Einsätze fordern die Feuerwehr am Sonntag

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Gangelt (ots)

Nachdem am Sonnabend kurz vor dem Anpfiff des Deutschlandspiels eine ausgelöste Brandmeldeanlage in Gangelt die Einsatzkräfte nur kurz forderte, ereilten die Einsatzkräfte am Sonntag gleich drei nicht alltägliche Einsätze binnen weniger Minuten. Zunächst wurde die Löscheinheit Gangelt um 17:15 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz am Wildpark in Mindergangelt gerufen. Dort wurde unabsichtlich ein Kleinkind in einem Pkw eingeschlossen. Glücklicherweise konnte das Kind noch vor Eintreffen der Feuerwehr befreit werden. Da bei diesem Wetter sich das Innere eines Fahrzeugs schnell bedrohlich aufheizen kann, untersuchte der Rettungsdienst das Kind. Das Kind war wohlauf und konnte bei den Eltern verbleiben. Gleichzeitig erreichte die Feuerwehr gegen 17:24 Uhr ein weiterer Notruf. In einem Wohnhaus an der Bachstraße in Breberen hatte ein Anwohner verschiedene Reinigungsmittel gemischt. Die daraus entstandenen Dämpfe verletzten den Bewohner und er musste mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Nahe gelegenes Krankenhaus transportiert werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr, die mit den Löscheinheiten Breberen, Hastenrath, Langbroich-Harzelt und Stahe-Niederbusch vor Ort waren, brachten das Gemisch unter schwerem Atemschutz ins Freie und neutralisierten dieses. Anschließend wurde das Gebäude umfassend gelüftet. Kurz nach dem Ende des Einsatzes in Breberen erreichte die Feuerwehrleute der Löscheinheit Stahe-Niederbusch ein weiterer Einsatz. In einem abgelegenen Bereich des Naturparks Rodebach/Rodebeek bei Hohenbusch verunfallte eine Reiterin mit Ihrem Pferd. Neben dem Rettungsdienst wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr angefordert um bei dem Transport aus dem schwer zugänglichen Gelände zu unterstützen. Die Reiterin wurde mit schweren Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Nahe gelegenes Krankenhaus transportiert.

Neben drei Einsätzen stellten sich währenddessen drei Trupps der Feuerwehr Gangelt der sportlichen Herausforderung beim Kölnturm Treppenlauf. Hierbei galt es, ausgerüstet mit schwerem Atemschutz und rund 25 kg Zusatzgewicht die 40 Etagen des Kölnturm im Mediapark zu besteigen. Mit Zeiten zwischen 12 und 16 Minuten erzielten alle drei Teams einen beachtlichen Erfolg.

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