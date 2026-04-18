Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Feuerwehr hilft gestrandeter Frau mit Rollstuhl

Bild-Infos

Download

Gangelt/Birgden (ots)

Die Löscheinheit Breberen der Feuerwehr Gangelt wurde heute Abend zur Unterstützung der Polizei alarmiert. Eine Frau war gegen 21:15 Uhr mit ihrem elektrischen Rollstuhl bei der Abfallumschlagsanlage Gangelt-Hahnbusch gestrandet. Die Frau war nicht ortskundig und der Akku des Rollstuhls hatte nur noch wenig Leistung, weshalb Sie verzweifelt einen Notruf absetzte. Einsatzkräfte der Polizei beruhigten die besorgte Frau, hatten aber keine Möglichkeit den sperrigen Rollstuhl zu transportieren. Das bei der Löscheinheit Breberen stationierte Logistikfahrzeug der Feuerwehr Gangelt unterstützte bei der Maßnahme und brachte die Frau mit ihrem Rollstuhl zum nächstgelegenen Bahnhof.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gangelt, übermittelt durch news aktuell