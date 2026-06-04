Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer

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Gangelt (ots)

Die Feuerwehr Gangelt wurde heute Mittag um 11:39 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 47 alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen er Polizei befuhr ein 22-jähriger Kradfahrer aus den Niederlanden die L47 aus Richtung Süsterseel in Richtung Gangelt. Hinter dem Krad fuhr ein Pkw mit niederländischen Kennzeichen. Nach Angaben des Kradfahrers kam es zwischen dem Kradfahrer und dem Pkw-Fahrer zu einem Streitgespräch. Im weiteren Verlauf fuhr der Pkw dem Krad sehr nah auf wodurch der Kradfahrer nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen einen Baum stieß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahrer des Krad mehrere Meter in ein Feld geschleudert und zog sich erhebliche Verletzungen im Bereich der Beine zu. Der Pkw flüchtete in Richtung Heinsberg, ohne sich um den Kradfahrer zu kümmern. Glücklicherweise bemerkten mehrere Passanten, darunter eine Intensivkrankenschwester, den Unfall und versorgten den Patienten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Anschließend wurde der Patient zur weiteren Behandlung in ein Nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Die ebenfalls alarmierte Löscheinheit Gangelt der Feuerwehr Gangelt sicherte die Unfallstelle und half bei der Versorgung des Patienten. Neben einem Rettungswagen des RDHS kam auch der Rettungshubschrauber Christoph Europa 1 zum Einsatz. Ob es zu einer Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen kam, konnte bislang nicht ermittelt werden. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die L47 im Bereich der Unfallstelle für rund zwei Stunden voll gesperrt.

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