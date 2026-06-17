Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Interkommunale Zusammenarbeit der Feuerwehren der Gemeinden Selfkant und Gangelt

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Gangelt/Selfkant (ots)

Im Beisein der Leitung der Feuerwehren Gangelt und Selfkant, sowie der jeweiligen Fachbereichsleiter haben die Bürgermeister Guido Willems, Gangelt und Gerard Küsters, Selfkant am 16.06.2026 die Vereinbarung zur Interkommunalen Arbeitsgemeinschaft unterschrieben und starten mit sofortiger Wirkung.

"Wir haben lange an diesem Thema gearbeitet. Leider wurden uns Fördermittel hierzu verwehrt, aber wir waren von der Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit für unsere Gemeinden überzeugt", so BM Willems. BM Küsters ergänzte, dass "die beiden Feuerwehren bereits bei Einsätzen ihre hoch professionelle Zusammenarbeit mehrfach gezeigt haben. Jetzt wollen wir dieses hohe Level der Zusammenarbeit auch im Bereich Unterstützung erreichen".

Die Zusammenarbeit bündelt die Kräfte im Bereich der Fahrzeug- und Gerätewartung durch fest zugeordnetes Personal, schafft direkten Zugriff auf alle Maßnahmen zur Sicherstellung bzw. Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft beider Wehren bei hoher Flexibilität und reduziert für beide Gemeinden die Kosten.

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