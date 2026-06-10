Feuerwehr Bremen

FW-HB: Verheerendes Feuer in Blumenthal: eine Person gestorben

Bremen (ots)

Im Ortsteil Lüssum-Bockhorn kam es am Mittwochvormittag, den 10.06.2026, zu einem verheerenden Brand. Betroffen waren ein Einfamilienhaus und Garagengebäude. Für eine Seniorin kam leider jede Hilfe zu spät, ein Mann musste mit einer schweren Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht werden. In der ersten Einsatzphase erlitt ein Feuerwehrmann einen leichten Zusammenbruch, wurde ebenfalls zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht.

Kurz vor 9 Uhr gingen Notrufe zu dem Brand in der Langenberger Straße ein. Bei dem Brandobjekt handelte es sich um ein Einfamilienhaus mit direkt angrenzenden Garagen und Carports - zur Seite zu den Nachbargebäuden und auch im rückwärtigen Bereich. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, brannten bereits Garagenbereiche, das Feuer lief ins Dach des Wohnhauses über.

Ein Mann musste aufgrund einer schweren Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst versorgt und unmittelbar in eine Klinik transportiert werden. Die Einsatzkräfte gingen zur Menschenrettung ins Wohnhaus vor, brachten eine leblose Bewohnerin ins Freie. Sie leiteten direkt die Reanimationsversuche ein. Doch die Seniorin verstarb noch am Einsatzort.

Parallel zur Menschenrettung verhinderten die Einsatzkräfte zunächst die Brandausbreitung auf die benachbarten Wohngebäude. Die Löschmaßnahmen waren aufgrund enger verschachtelter Bebauung des Grundstücks sehr herausfordernd. In dieser intensiven ersten Einsatzphase klagte ein Feuerwehrmann über Kreislaufprobleme und wurde zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht.

Aufgrund der starken Belastung für die Einsatzkräfte und die umfassende Logistik forderte der Einsatzleiter noch weitere Einheiten nach. So waren vor Ort unter anderem zahlreiche Einsatzmittel des stadtbremischen Rettungsdienstes, Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 5 und 6, der Freiwilligen Feuerwehren (FF) Bremen-Blumenthal, -Farge, -Schönebeck, -Burgdamm und -Lehesterdeich, die ehrenamtliche Facheinheit Informations- und Kommunikationstechnik, die Verpflegungsgruppe der FF Neustadt sowie Logistik-, Atemschutz- und Hygienefahrzeuge.

Im späteren Einsatzverlauf wurde die Feuerwehr zu weiteren Einsatzlagen alarmiert, zum Beispiel einem Brand im Dachbereich eines Mehrfamilienhauses in Horn. Hier rückten Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 2 und 3 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Oberneuland und -Timmersloh an. Den Brand konnten die Kräfte hier relativ schnell unter Kontrolle bringen, zwei Verletzte mussten vom Rettungsdienst versorgt werden.

Aufgrund zahlreicher paralleler Einsätze alarmierte die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle die Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Arsten, -Huchting, -Osterholz, -Vegesack und -Blockland, um temporär am eigenen Standort beziehungsweise an Berufsfeuerwehrwachen die Einsatzbereitschaft sicherzustellen.

Weitere Berichterstattung folgt.

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