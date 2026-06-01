PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Bremen

FW-HB: Mehrere Verletzte bei Feuer in Walle

Bremen (ots)

In der Glücksburger Straße kam es am Montag, den 01.06.2026, zu einem Feuer in der Garage unterhalb eines Mehrfamilienhauses. Durch die massive Rauchentwicklung wurden insgesamt 11 Personen verletzt. Eine Person erlitt eine starke Rauchgasvergiftung und musste umgehend in eine Klinik transportiert werden. Auch vier weitere Betroffene brachte der Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser.

Kurz vor 15:10 Uhr lief der Einsatz an. Mehrere Notrufe gingen in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte die starke Rauchentwicklung erkennen. Vor Ort brannten zwei Pkw und ein Motorrad in einer kleinen Garagenreihe unterhalb eines Wohnhauses. Der Rauch breitete sich durch den kompletten Treppenraum des dreigeschossigen Mehrfamilienhauses mit ausgebautem Dachgeschoss aus. Personen machten sich an den Fenstern bemerkbar.

Während Atemschutztrupps zur Menschenrettung von vorne ins Gebäude vorgingen, bereiteten parallel weitere Kräfte den Löscheinsatz im Garagenbereich vor. Die Feuerwehrleute retteten drei Personen aus dem Haus, kontrollierten dann gründlich das gesamte Wohngebäude. Das Feuer konnten die Kräfte mit einem Löschangriff über zwei Rohre unter Kontrolle bringen und später unter Einsatz von Schaum endgültig ablöschen.

Parallel zu diesen Maßnahmen sichtete ein Großaufgebot des stadtbremischen Rettungsdienstes die zahlreichen betroffenen Personen.

Neben diesem Rettungsdienst-Aufgebot waren unter anderem Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1 und 5, Kräfte mit Drehleitern der Wachen 2 und 7, Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Neustadt sowie weitere Führungs- und Sonderfunktionen im Einsatz. Um den Grundschutz während des laufenden Einsatzes aufrechtzuerhalten, stellte die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Burgdamm zwischenzeitlich eine Einsatzbereitschaft sicher.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruches waren noch Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst bei einem vermeintlichen Badeunfall am Stadtwaldsee gebunden. Glücklicherweise konnte hier Entwarnung gegeben werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bremen
Christian Patzelt
Pressestelle
Telefon: 0421/361 11333
E-Mail: pressestelle@feuerwehr.bremen.de
Internet: https://www.feuerwehr.bremen.de
Instagram: https://www.instagram.com/feuerwehr.bremen
YouTube: https://www.youtube.com/@feuerwehrbremen8097

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bremen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 16.05.2026 – 08:54

    FW-HB: Person bei Feuer in Wohnhaus gestorben

    Bremen (ots) - Am Freitagabend, den 15.05.2026, ereignete sich ein Zimmerbrand in einem Wohnhaus im Ortsteil Arsten. Eine Person kam dabei ums Leben. Mehrere Einheiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren vor Ort, für das Opfer kam jedoch jede Hilfe zu spät. Schon beim Eintreffen der ersten Kräfte gegen 21:30 Uhr drang starker Rauch aus dem Reihenendhaus. Atemschutztrupps wurden unmittelbar zur Menschenrettung ...

    mehr
  • 12.05.2026 – 15:38

    FW-HB: Fachwerkhaus in Borgfeld komplett ausgebrannt

    Bremen (ots) - Am Dienstagmorgen, den 12.05.2026, brach ein Feuer in einem Wohnhaus im Hamfhofsweg aus. Die Flammen breiteten sich schnell aus und zerstörten das Fachwerkhaus. Gegen 6:50 Uhr ging der erste Notruf zu dem Brand in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Als kurz darauf die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, schlugen bereits heftige Flammen aus den Fenstern, eine massive Rauchwolke stieg über dem ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 17:13

    FW-HB: Großbrand in Horn-Lehe: Gewerbehalle durch Feuer zerstört

    Bremen (ots) - In den frühen Morgenstunden (Donnerstag, 07.05.2026) brach ein Feuer in einer Gewerbehalle im Bereich Haferwende aus. Der Brand zerstörte den Gebäudekomplex vollständig. Der Feuerwehreinsatz dauerte über 12 Stunden, mit mehr als 100 Einsatzkräften. Kurz vor 4 Uhr meldete ein Anrufer per Notruf Brandgeruch und Rauchentwicklung an der Gewerbehalle in Horn-Lehe. Als die ersten alarmierten Einheiten vor ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren