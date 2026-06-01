Feuerwehr Bremen

FW-HB: Mehrere Verletzte bei Feuer in Walle

Bremen (ots)

In der Glücksburger Straße kam es am Montag, den 01.06.2026, zu einem Feuer in der Garage unterhalb eines Mehrfamilienhauses. Durch die massive Rauchentwicklung wurden insgesamt 11 Personen verletzt. Eine Person erlitt eine starke Rauchgasvergiftung und musste umgehend in eine Klinik transportiert werden. Auch vier weitere Betroffene brachte der Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser.

Kurz vor 15:10 Uhr lief der Einsatz an. Mehrere Notrufe gingen in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle ein. Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte die starke Rauchentwicklung erkennen. Vor Ort brannten zwei Pkw und ein Motorrad in einer kleinen Garagenreihe unterhalb eines Wohnhauses. Der Rauch breitete sich durch den kompletten Treppenraum des dreigeschossigen Mehrfamilienhauses mit ausgebautem Dachgeschoss aus. Personen machten sich an den Fenstern bemerkbar.

Während Atemschutztrupps zur Menschenrettung von vorne ins Gebäude vorgingen, bereiteten parallel weitere Kräfte den Löscheinsatz im Garagenbereich vor. Die Feuerwehrleute retteten drei Personen aus dem Haus, kontrollierten dann gründlich das gesamte Wohngebäude. Das Feuer konnten die Kräfte mit einem Löschangriff über zwei Rohre unter Kontrolle bringen und später unter Einsatz von Schaum endgültig ablöschen.

Parallel zu diesen Maßnahmen sichtete ein Großaufgebot des stadtbremischen Rettungsdienstes die zahlreichen betroffenen Personen.

Neben diesem Rettungsdienst-Aufgebot waren unter anderem Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1 und 5, Kräfte mit Drehleitern der Wachen 2 und 7, Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Neustadt sowie weitere Führungs- und Sonderfunktionen im Einsatz. Um den Grundschutz während des laufenden Einsatzes aufrechtzuerhalten, stellte die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Burgdamm zwischenzeitlich eine Einsatzbereitschaft sicher.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruches waren noch Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst bei einem vermeintlichen Badeunfall am Stadtwaldsee gebunden. Glücklicherweise konnte hier Entwarnung gegeben werden.

Original-Content von: Feuerwehr Bremen, übermittelt durch news aktuell