Feuerwehr Bremen

FW-HB: Person bei Feuer in Wohnhaus gestorben

Bremen (ots)

Am Freitagabend, den 15.05.2026, ereignete sich ein Zimmerbrand in einem Wohnhaus im Ortsteil Arsten. Eine Person kam dabei ums Leben. Mehrere Einheiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren vor Ort, für das Opfer kam jedoch jede Hilfe zu spät.

Schon beim Eintreffen der ersten Kräfte gegen 21:30 Uhr drang starker Rauch aus dem Reihenendhaus. Atemschutztrupps wurden unmittelbar zur Menschenrettung eingesetzt und konnten eine leblose Person auffinden. Sie brachten die Person aus dem Gebäude, direkt begann der Rettungsdienst mit der Reanimation. Jedoch leider ohne Erfolg.

Den Zimmerbrand in dem Wohnhaus konnten die Einsatzkräfte relativ schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Im Einsatz waren unter anderem Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 2 und 4, der Freiwilligen Feuerwehr Bremen-Arsten sowie des stadtbremischen Rettungsdienstes.

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