Feuerwehren im Kreis Soest

FW Kreis Soest: Erneute Unwetterfront trifft den Kreis Soest

Bis 18:00 Uhr rund 50 Einsätze

Kreis Soest (ots)

Aktuell ziehen über den Kreis Soest erneut Gewitterzellen. Betroffen sind insbesondere die Städte und Gemeinden Lippetal, Erwitte, Geseke, und Lippstadt. Bis 18:00 Uhr hatten die Feuerwehren rund 50 Einsatzstellen in den oben genannte Kommunen abzuarbeiten. In den betroffenen Städten und Gemeinden sind die Gerätehäuser in den Ortsteilen für anfallende Einsätze besetzt worden. Anders als am Freitag sind die Einsatzkräfte diesmal mit den folgenden des Starkregens beschäftigt.

Der Führungsstab im Kreis Soest ist im Rettungszentrum zum Kreises Soest zusammen gekommen. Von hier wird die Lage weiterhin beobachten und entsprechende Maßnahmen koordiniert.

Bitte beachten Sie folgende Warnhinweise:

- Meiden Sie überflutete Straßen, Unterführungen und Gewässerbereiche. - Es kann zu lokalen Überschwemmungen, Aquaplaning und Verkehrsbehinderungen kommen. - Keller, Tiefgaragen und tiefer gelegene Bereiche können innerhalb kurzer Zeit volllaufen.

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