PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehren im Kreis Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehren im Kreis Soest

FW Kreis Soest: Erneute Unwetterfront trifft den Kreis Soest
Bis 18:00 Uhr rund 50 Einsätze

Kreis Soest (ots)

Aktuell ziehen über den Kreis Soest erneut Gewitterzellen. Betroffen sind insbesondere die Städte und Gemeinden Lippetal, Erwitte, Geseke, und Lippstadt. Bis 18:00 Uhr hatten die Feuerwehren rund 50 Einsatzstellen in den oben genannte Kommunen abzuarbeiten. In den betroffenen Städten und Gemeinden sind die Gerätehäuser in den Ortsteilen für anfallende Einsätze besetzt worden. Anders als am Freitag sind die Einsatzkräfte diesmal mit den folgenden des Starkregens beschäftigt.

Der Führungsstab im Kreis Soest ist im Rettungszentrum zum Kreises Soest zusammen gekommen. Von hier wird die Lage weiterhin beobachten und entsprechende Maßnahmen koordiniert.

Bitte beachten Sie folgende Warnhinweise:

   - Meiden Sie überflutete Straßen, Unterführungen und 
     Gewässerbereiche.
   - Es kann zu lokalen Überschwemmungen, Aquaplaning und 
     Verkehrsbehinderungen kommen.
   - Keller, Tiefgaragen und tiefer gelegene Bereiche können 
     innerhalb kurzer Zeit volllaufen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehren im Kreis Soest
Presseteam
Marc Schlunz
Mobil: 015123541669
E-Mail: einsatzinfo@feuerwehr-kreis-soest.de

Original-Content von: Feuerwehren im Kreis Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehren im Kreis Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehren im Kreis Soest
Weitere Meldungen: Feuerwehren im Kreis Soest
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren