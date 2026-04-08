Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Zimmerbrand in der Oststadt

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Offenburg (ots)

Die FEUERWEHR OFFENBURG war am heutigen Mittwoch gegen 16.00 Uhr zu einem Brand in die Südoststadt alarmiert worden.

Im zweiten Obergeschoss eines villenartigen Einfamilienhauses in. Der Schwarzwaldstraße war es in einem Zimmer zum Brand einer Matratze und anderem Mobiliar gekommen.

Eine ältere Dame im Erdgeschoss konnte noch vor Eintreffen der Rettungskräfte das Haus verlassen und wurde von Nachbarn betreut. Ein Rettungsdienst-Team versorgte die Patientin und brachte sie zur Kontrolle in eine Klinik.

Atemschutzträger konnten das Schadenfeuer nach wenigen Minuten unter Kontrolle bringen. Der dichte Rauch wurde mit zwei Ventilatoren ins Freie gedrückt. Da zudem Rauch in das Obergeschoss des Nachbarhauses festgestellt worden war, wurde auch hier eine technische Ventilation eingesetzt.

Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften knapp zwei Stunden tätig.

Zur Schadenursache und -höhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

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