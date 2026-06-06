Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Brennende Fahrzeuge in Parkgarage sorgen für Großeinsatz der Feuerwehr

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Königswinter (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter wurde am Samstagnachmittag um 16:54 Uhr mit dem Einsatzstichwort "B4 - Tiefgarage" zum Hotel Petersberg alarmiert. In einer Parkgarage waren zwei Pkw in Brand geraten. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch das Feuer beschädigt.

Durch die ebenfalls ausgelöste Brandmeldeanlage des Hotels wurde das Gebäude vorsorglich evakuiert. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung aus der Parkgarage erkennbar.

Umgehend gingen mehrere Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Durch den schnellen und gezielten Löschangriff konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Nach rund 30 Minuten konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Etwa eine Stunde nach Eintreffen der ersten Kräfte war das Feuer vollständig gelöscht. Eine Person wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus transportiert werden.

Im Anschluss an die Löschmaßnahmen wurden umfangreiche Belüftungs- und Kontrollmaßnahmen in der Parkgarage durchgeführt. Darüber hinaus übernahm die Hygieneeinheit die Dekontamination der eingesetzten Einsatzkräfte. Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Insgesamt waren rund 120 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Seitens der Feuerwehr Königswinter waren die Löscheinheiten Altstadt, Niederdollendorf, Oberdollendorf, Ittenbach und Oelberg, die Hygieneeinheit, die hauptamtlichen Gerätewarte sowie der Einsatzführungsdienst vor Ort. Zur Unterstützung war die Freiwillige Feuerwehr Bad Honnef mit der Löscheinheit Rhöndorf und der Drehleiter aus Bad Honnef sowie dem Einsatzführungsdienst (A-Dienst) im Einsatz.

Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen sowie einem Notarzt vor Ort.

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