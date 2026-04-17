Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Gartenhütte brennt in Oberdollendorf

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Königswinter (ots)

Eine Rauchsäule wies den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter am Freitagabend den Weg zu einer brennenden Gartenhütte in Oberdollendorf. Das Feuer in einer Kleingartenanlage am Reihbäumer Weg konnte von den Wehrleuten schnell gelöscht und eine Ausdehnung auf Vegetation und andere Hütten in der Umgebung verhindert werden.

Um 20.43 Uhr war die Feuerwehr am Freitagabend zu dem Einsatz in der Kleingartenanlage alarmiert worden. Es brannte eine rund 15 Quadratmeter große Gartenhütte in voller Ausdehnung. Schnell gelang es den unter Atemschutz vorgehenden Kräften das Feuer mit einem Rohr einzudämmen und eine Ausdehnung zu verhindern. Die Zerstörung des Brandobjektes konnte jedoch nicht mehr verhindert werden. Eine Löschwasserleitung wurde zur Versorgung vorsorglich aus der Gartenanlage bis zur Cäsariusstraße aufgebaut. Hier kam es zu kleineren Verkehrsbehinderungen durch eine Teilsperrung.

Der Einsatz der 30 Wehrleute der Einheiten Nieder- und Oberdollendorf endete nach Kontrolle mit einer Wärmebildkamera gegen 22.24 Uhr. Die ebenfalls ausgerückten Einheiten Altstadt und Bonn-Oberkassel mussten nicht mehr eingesetzt werden. Die Polizei Bonn nahm abschließend Ermittlungen zur Brandursache auf.

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