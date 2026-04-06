Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall auf L331 im Siebengebirge

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Königswinter (ots)

Am Ostermontag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße zwischen Königswinter - Altstadt und der Margarethenhöhe. Zwei PKW kollidierten. Drei Personen wurden schwer verletzt, eine weitere Person leicht. Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter leistete technische Hilfe und unterstützte den Rettungsdienst.

Gegen 17 Uhr am Montag war es auf der Landstraße L331 zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen im Kurvenbereich gekommen. Zunächst war die Situation für die Einsatzkräfte unklar. Es wurde ein weiterer Unfall in dem Bereich gemeldet. Auch gab es Notrufe, dass Personen eingeklemmt seien. Dies bestätigte sich nicht. Es handelte sich um einen Unfall. Der Verursacher war mit seinem demolierten Fahrzeug auf drei Rädern rund 600m weiter gefahren bis Höhe Wintermühlenhof. Er wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst versorgt. Auch ein im Fahrzeug befindlicher Hund wurde verletzt. Das Tier wurde im Einsatzverlauf durch die Feuerwehr in ein Tierheim gebracht. Das zweite Fahrzeug, ein Kleinwagen, rutschte gegen die Leitplanke. Im Fahrzeug wurde eine Frau und ein Kind schwer verletzt. Ein Jugendlicher wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr leistete Erste Hilfe und unterstützte den Rettungsdienst Königswinter. Zwei Rettungswagen wurden nachgefordert. Insgesamt waren vier Rettungswagen und eine Notärztin vor Ort. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei Bonn, wurden Trümmerteile von der Fahrbahn geräumt. Die Landstraße blieb für die Einsatzdauer von 1,5 Stunden voll gesperrt. Im Einsatz war der Löschzug Ittenbach, sowie der Einsatzführungsdienst.

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