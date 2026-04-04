Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Feuerwehr befreit eingeschlossene Autofahrerin auf Parkplatz

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Königswinter (ots)

"Eingeklemmte Person nach Verkehrsunfall" lautete die Alarmierung für die Freiwillige Feuerwehr Königswinter am Karsamstag. An der Dollendorfer Straße wurde eine Frau aus Ihrem PKW befreit.

Gegen 09:45 Uhr war das Fahrzeug einer Frau auf dem Parkplatz einer Gärtnerei mit einem weiteren Fahrzeug kollidiert. Der SUV fuhr gegen einen Hügel und kippte auf die Beifahrerseite. Über die Heckklappe bekam die Feuerwehr einen ersten Zugang. Die Frau war nicht eingeklemmt, aber im Auto eingeschlossen. Nachdem das Fahrzeug gegen Umstürzen gesichert war, konnte die Dame durch das Panoramafenster des Daches gerettet werden. Die Patientin wurde an den Rettungsdienst übergeben und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Hund wurde durch Kräfte der Feuerwehr betreut. Der Einsatz endete nach einer Stunde. Die Polizei Bonn nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf. Im Einsatz waren die Löschzüge Oelberg, Ittenbach und Uthweiler. Nach Erkundung der Lage, konnten nicht benötigte Kräfte die Einsatzstelle nach wenigen Minuten verlassen.

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