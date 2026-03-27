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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brennender Motorroller - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstag (26.03.2026), gegen 13:20 Uhr, meldeten Zeugen einen brennenden Motorroller am Rathausplatz. Dieser wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Roller vorsätzlich in Brand gesetzt worden sein.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise zum Sachverhalt geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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