Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Verkehrsunfall im Baustellenbereich auf Autobahn A 3

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Königswinter (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A 3 in Königswinter wurden drei Personen verletzt, eine davon schwer. Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter unterstützte den Rettungsdienst.

Sonntagmorgen um 08:45 Uhr wurde der Löschzug Ittenbach zu einem Unfall im Baustellenbereich auf die BAB 3 alarmiert. In Fahrtrichtung Köln waren vier Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Trümmerteile lagen in Höhe der Ortschaft Bellinghauserhohn über 100 Meter auf allen Fahrspuren. Acht Personen waren betroffen, drei wurden verletzt. Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst bei der Versorgung und Betreuung von Betroffenen. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die Fahrbahn durch die Einsatzkräfte geräumt. Für rund eine Stunde blieb die Fahrtrichtung voll gesperrt. Im Einsatz war neben der Feuerwehr der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen und einem Notarzt.

Im Baustellenbereich auf der BAB 3 war es in den letzten Tagen immer wieder zu Unfällen gekommen. Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter war bereits am Freitag und Samstag an ähnlicher Stelle im Einsatz.

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