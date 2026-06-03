Freiwillige Feuerwehr Königswinter

FW Königswinter: Gemeldeter Zimmerbrand in Wohneinrichtung stellt sich als angebranntes Essen heraus

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Königswinter (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Königswinter wurde am Mittwochvormittag um 11:41 Uhr zu einem gemeldeten Zimmerbrand mit einer vermissten Person in das Betreute Wohnen "Verenen-Hof" nach Oberpleis alarmiert.

Bereits während der Anfahrt der ersten Einsatzkräfte wurden die Bewohnenden durch das vor Ort befindliche Personal vorsorglich aus dem betroffenen Gebäudebereich evakuiert.

Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem Strahlrohr zur Brandbekämpfung in die betroffene Wohnung vor. Schnell stellte sich heraus, dass kein Wohnungsbrand vorlag, sondern angebranntes Essen auf einem Herd die Rauchentwicklung verursacht hatte. Die zunächst als vermisst gemeldete Person befand sich zum Zeitpunkt des Ereignisses nicht in der Wohnung.

Im weiteren Einsatzverlauf kontrollierten mehrere Trupps 13 angrenzenden Wohneinheiten auf eine mögliche Rauchausbreitung. Dabei konnte keine Verrauchung der Nachbarwohnungen festgestellt werden. Die betroffene Wohneinheit wurde durch die Feuerwehr belüftet. Anschließend konnten keine schädlichen Gase mehr gemessen werden. Die betroffene Wohnung ist weiterhin bewohnbar.

Eine Person aus einer benachbarten Wohneinheit wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht und zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus transportiert. Der Transport stand in keinem Zusammenhang mit einer möglichen Rauchgasvergiftung.

Nach rund 90 Minuten konnte der Einsatz beendet werden. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war die Königswinterer Straße im rückwärtigen Bereich der Einsatzstelle voll gesperrt.

Insgesamt waren etwa 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Seitens der Feuerwehr waren die Löscheinheiten Uthweiler, Ittenbach, Oelberg und Bockeroth, der Einsatzleitwagen aus Oberdollendorf, die Drohneneinheit, die Hygieneeinheit, die hauptamtlichen Gerätewarte und der Einsatzführungsdienst (A-Dienst und B-Dienst) vor Ort. Der Rettungsdienst war mit vier Rettungswagen, zwei Notärzten sowie dem Einsatzführungsdienst vertreten.

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