Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Heiligenkirchen. Wohnungsbrand - Tote Person gefunden.

Lippe (ots)

Am Dienstagvormittag (04.08.2026) kam es an der Denkmalstraße in Heiligenkirchen zu einem Wohnungsbrand. Gegen 11:25 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über das Feuer informiert. Bei den Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte in einer Wohnung im Erdgeschoss eine leblose Person. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen Mann, dessen Identität noch nicht feststeht. Eine ältere Bewohnerin sowie ein Bewohner weiterer Wohnungen konnten rechtzeitig aus dem Gebäude gebracht und vom Rettungsdienst betreut werden.

Die Denkmalstraße wurde für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Das Haus ist unbewohnbar. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Brandursache ist noch unklar, ebenso die Todesurachse des Verstorbenen und sind Gegenstand der Ermittlungen.

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